CorSera - Rinnovo Giroud, proseguono i contatti: piccola differenza tra domanda e offerta, la quadra si troverà con i bonus

Proseguono i contatti tra il Milan e i rappresentanti di Olivier Giroud per il rinnovo del francese per un'altra stagione: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, c'è ancora un piccola differenza tra domanda (3,7 milioni di euro) e offerta (i rossoneri mettono sul piatto una cifra un po' più bassa), ma presto verrà trovata la quadra grazie all'inserimento di qualche bonus.