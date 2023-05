CorSera - Rinnovo Leao: si sta trovando anche l’intesa fra Lille e Sporting per risolvere la grana della multa da 20 milioni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito alla questione del rinnovo di Rafael Leao, cresce l'ottimismo in via Aldo Rossi, soprattutto ora che si sta trovando l’intesa fra Lille e Sporting Lisbona per risolvere la grana della multa da 20 milioni di euro. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che i dirigenti rossoneri sono al lavoro per l'accelerata decisiva.