CorSera - San Siro, Tancredi: "Negozi e servizi al vecchio Meazza. La riconversione per non demolire"

Giancarlo Tancredi, oggi verrà ascoltato in Commissione a conclusione della Conferenza dei servizi, scrive così del futuro di San Siro come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera: "Emerge che il tema del mantenimento e/o della riconversione dello stadio attuale è senz’altro da esplorare e sviluppare, anche in funzione di alcuni elementi portanti della stessa proposta, che prevede l’insediamento di molteplici funzioni urbane e di interesse pubblico, la cui dislocazione può essere valutata anche nell’ambito dell’impianto esistente, opportunamente riadattato e valorizzato. Il mantenimento dell’impianto, in questa prospettiva potrebbe anche consentire un risparmio degli elevati costi per la demolizione (43 milioni di euro ndr) e contribuire al contenimento del consumo di suolo per l’insediamento delle funzioni urbane. Il mantenimento di San Siro eviterebbe le possibili conseguenze critiche e di complessa gestione dell’imponente demolizione e smaltimento dei materiali. Sotto questo aspetto è peraltro di particolare criticità la movimentazione di centinaia di mezzi pesanti e l’impatto ambientale che ne deriverà a livello locale".