CorSera - Sconcerti: "Il Milan ha fatto una buona squadra, i rossoneri piaceranno"

Di seguito un estratto dell'editoriale di Marco Sconcerti per il Corriere della Sera, pubblicato nell'edizione odierna: "Giampaolo è un rivoluzionario lento e non obbligatorio. Credo che al Milan abbiano fatto una buona squadra, due come Maldini e Boban portano la qualità che può assecondare Giampaolo. È un trio furbo, Giampaolo conosce l’ironia oltre il calcio come Boban. L’Inter sarà subito una squadra forte, molto competitiva. Il Milan piacerà. E se le dosi di intelligenza dovessero mantenersi, potrebbe anche diventare la sorpresa. Per adesso buon viaggio a entrambi".