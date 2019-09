CorSera - Silva in campo, Piatek in panchina: i tifosi non gradiscono

La decisione di Giampaolo di lasciare fuori Piatek per schierare André Silva (che si è mosso con impegno senza però rendersi mai davvero insidioso) ha spiazzato tutti. Come riporta il Corriere della Sera, il pubblico di San Siro non ha gradito la scelta visto che ha accompagnato con i fischi (stavolta ingenerosi) l’uscita del portoghese mentre ha accolto con entusiasmo l’ingresso del Pistolero. Dovesse alla fine restare, André Silva dovrà sgobbare un bel po’ per convincere la gente rossonera.