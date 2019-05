CorSera - Società compatta intorno all'obiettivo fino a fine stagione, poi le decisioni

Il Milan è ancora in corsa per la qualilficazione alla prossima Champions League, per quanto questa sia indissolubilmente legata ai risultati dell'Atalanta. Nonostante ciò, in attesa proprio di capire quali saranno i risultati di fine stagione, la società rossonera fa filtrare compattezza e unione, come sottolinea il Corriere della Sera oggi in edicola. Il quarto posto cambierebbe tutto, rendendo meno complessa la ricostruzione.