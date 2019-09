CorSera - Sondaggio del Milan sul nuovo stadio: i favorevoli tra il 58 e il 67%

Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, per capire il pensiero dei tifosi sul nuovo stadio, il Milan ha commissionato due sondaggi (uno a Jim Messina e uno allo studio Echelon Insights), secondo cui, con l’aumentare delle informazioni, sono cresciuti i favorevoli al nuovo impianto. Questi alcuni numeri riportati dal quotidiano: "Se inizialmente erano il 44%, ora sarebbero il 58% secondo Messina (+35 punti rispetto ai contrari, al 23%), mentre per Echelon si è passati dal 56% di favorevoli (e 28% di contrari) al 67% (contro il 22%). Insomma, in molti starebbero cambiando idea, forse perché il 73% considera San Siro «vecchio» e solo il 51% «sicuro» (studio Messina). C’è anche 'un suggerimento' neanche tanto velato al sindaco: il 72% di chi lo appoggia è favorevole al nuovo stadio. Scartando a priori l’ipotesi ristrutturazione, il nuovo stadio nella stessa area è preferito dal 57% secondo Messina e dal 47% secondo Echelon, un nuovo stadio altrove è scelto dal 19% o dal 26%, mentre resterebbe a San Siro il 14% o il 26%".