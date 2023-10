CorSera: "Sos Ibra. Al Milan si lavora per il suo ritorno come manager: lo vuole Cardinale"

Il Corriere della Sera apre così questa mattina le sue pagine sportive: "Sos Ibra. Al Milan si lavora per il suo ritorno come manager: lo vuole Cardinale". Da settimane i contatti tra le parti sono continui, ma lo svedese per ora prende tempo. Ma in via Aldo Rossi non mollano e continuano a lavorare per riportarlo in rossonero su precisa richiesta di Gerry Cardinale.