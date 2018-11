Risolto il dubbio sulla squalifica di Conti, che era stato punito con tre turni di stop in una gara disputata con la Primavera del Milan. Lo scrive il Corriere della Sera, che aggiunge: i restanti due turni dovranno essere scontati proprio con la Primavera e non in prima squadra. Gattuso dovrebbe convocare il giovane terzino per Lazio-Milan.