CorSera su Balotelli: "Io non ho paura"

"Io non ho paura". Questo il titolo del Corriere della Sera su Balotelli. A volte, per ripartire, occorre tornare a casa. «Quando ho chiamato la mia mamma per dirle che forse andavo al Brescia, s’è messa a piangere. Io le chiedevo cosa dovevo fare, lei piangeva». Ci fosse ancora, si sarebbe commosso anche papà Franco. E forse ci sarebbe stato anche lui in mezzo a tutta questa gente vestita di bianco e azzurro, che dopo ore sotto il sole d’agosto canta impazzita «se saltelli segna Balotelli».