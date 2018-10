CorSera - Suso, 7 assist: nessuno ha fatto meglio in Europa

Non solo Higuain e Cutrone. Se il Milan fra poco più di 24 ore ha la chance di approdare in piena zona Champions - scrive il Corriere della Sera - è anche grazie a Suso, già autore di sette assist in questa stagione. Nessun giocatore nei cinque maggiori campionati europei è stato così chirurgico nel servire i compagni. Se si sommano i gol delle due punte e dello spagnolo, ci si accorge che insieme ne hanno totalizzati quindici. Difficile fare a meno di questo patrimonio offensivo.