CorSera - Suso, la Roma resta una seria pretendente

Questa settimana, ci sarà un nuovo incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Suso, Alessandro Lucci, per fare chiarezza sul futuro dello spagnolo, anche dopo le parole di Giampaolo che lo ha di fatto blindato. Come riporta il Corriere della Sera, la Roma intanto resta sempre sulle tracce dell'ex Liverpool e chissà che nei prossimi giorni non presenti un'offerta ufficiale al club di via Aldo Rossi.