CorSera - Valencia, niente amichevole per Musah: sono ore calde per il suo trasferimento al Milan

vedi letture

Ieri il Valencia ha giocato un'amichevole contro il Nottingham Forrest, partita alla quale non ha partecipato Yunus Musah. Il motivo è molto semplice: come riporta questa mattina il Corriere della Sera, infatti, sono ore molto calde per il trasferimento al Milan del giovane centrocampista americano che ha anche il passaporto italiano.