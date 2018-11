CorSera: "Vendetta mancata. La notte del Pipita è un lungo incubo"

"Vendetta mancata. La notte del Pipita è un lungo incubo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che racconta la difficilissima serata di Gonzalo Higuain, grande ex della partita, che prima ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto cambiare il match, e poi nella ripresa si è fatto cacciare dall'arbitro Mazzoleni per proteste. Il Pipita sarà squalificato per almeno una giornata e sarà quindi costretto a saltare lo scontro diretto contro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.