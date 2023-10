CorSera - Verso Genoa-Milan, tre cambi inevitabili rispetto a Dortmund: dentro Florenzi, Okafor e Adli

In vista dell'insidiosa trasferta di domani sul campo del Genoa, Stefano Pioli ha in mentre almeno tre cambi di formazione rispetto al match di due giorni fa contro il Borussia Dortmund in Champions League: come riporta il Corriere della Sera, avranno una maglia da titolari Alessandro Florenzi in difesa, Yacine Adli a centroampo e Noah Okafor in attacco.