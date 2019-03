CorSera - Verso il derby: Inter, Brozovic e Miranda out contro il Milan

L'Inter ha battuto ieri la Spal ed è restata in scia del Milan, ma avrebbe perso per il derby di domenica sia Brozovic (risentimento ai flessori della coscia destra) che Miranda (frattura scomposta del setto nasale). Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che a fine partite ha dichiarato: "Non saranno disponibili né contro i tedeschi, né contro il Milan" le parole dell'allenatore interista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.