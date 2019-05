CorSera - Verso Milan-Frosinone: al momento la Lega non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta di cambio di orario dei rossoneri

Il Milan ha chiesto nei giorni scorsi di cambiare l'orario della prossima partita contro il Frosinone (dalle 18 alle 20.30) in modo da giocare in contemporanea con Juve-Atalanta, ma al momento la Lega Calcio non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta del Diavolo per due motivi: innanzittutto perchè la contemporaneità è prevista per regolamento solo all’ultima giornata e poi in caso bisognerebbe mettere alle 20.30 di domenica anche Roma e Torino, e inoltre perchè, con il cambio di orario, a livello televisivo salterebbe la gara delle 18. Lo riporta il Corriere della Sera.