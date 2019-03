Nonostante il gol e la grande prestazione a Verona contro il Chievo, Lucas Biglia dovrebbe tornare a sedersi in panchina domenica nel match contro l'Inter e lasciare spazio in campo dal primo minuto a Tiemoué Bakayoko: lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il francese è favorito sull'argentino per partire dall'inizio.