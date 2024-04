CorSera - Verso Milan-Roma: da Milanello filtra ottimismo sul recupero di Thiaw

Ieri contro il Lecce, tra i convocati di Stefano Pioli, non c'era Malick Thiaw a causa di una fastidiosa fascite plantare che non gli ha permesso di essere a disposizione. Ce la farà a recuperare per la gara di andata dei quarti di Europa League di giovedì contro la Roma quando mancherà lo squalificato Tomori e l'infortunato Kalulu? Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, da Milanello filtra ottimismo in merito al recupero del difensore centrale tedesco per la sfida contro i giallorossi.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce, Pioli aveva parlato così delle condizioni di Thiaw: "Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto anche dalla partita di giovedì prossimo, ha questa infiammazione da fascite plantare che gli crea un po' di problemi, non è riuscito a sviluppare tutti gli allenamenti con noi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato domani ma con la grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l'assenza di Kalulu e Tomori".