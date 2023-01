MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Aggrappati a Leao: serve la sua versione migliore", titola così il Corriere dello Sport nelle pagine dedicate ai rossoneri. Servirà ritrovare il miglior Leao della stagione per poter uscire da questo momento di crisi dei rossoneri, nonostante il suo apporto in termini di gol e assist non è mai mancato.