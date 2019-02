CorSport - Biglia mette il Cagliari nel mirino. Buone notizie da Caldara

La neve non ferma i lavori a Milanello. Nonostante la fitta nevicata sul centro sportivo rossonero, il Diavolo ha continuato a martello la preparazione in vista del match con la Roma. Il gruppo è in fiducia e l'infermeria si sta svuotando, rivela il Corriere dello Sport. Nella prima parte della sessione, Lucas Biglia e Mattia Caldara hanno lavorato normalmente con il resto del gruppo e presto torneranno a pieno regime. Addirittura l'argentino, scrive il quotidiano, punta a Milan-Cagliari di settimana prossima, mettendo nel mirino la sfida contro i ragazzi di Maran. Qualche giorno di attesa in più per rivedere poi anche il difensore azzurro, che scalpita per esordire in Serie A con i colori rossoneri.