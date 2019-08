Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport", nelle prossime ore Zvonimir Boban sarò a Madrid per capire se ci saranno i margini per portare in rossonero Angel Correa. Non solo, il dirigente rossonero proverà a studiare e cavalcare l'ipotesi di un prestito per James Rodriguez, provando a lavorarci con il Real Madrid.