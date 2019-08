CorSport: "Correa, ora il Milan cambia l'offerta"

"Correa, ora il Milan cambia l'offerta. Trentacinque milioni più 5 di bonus e il 30% sulla futura rivendita: così il club prova a sbloccare l'affare. Corsa contro il tempo per l'argentino, nuova mossa per convincere l'Atletico". Così titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport in merito alla trattativa di mercato più importante per i rossoneri negli ultimi giorni di mercato.