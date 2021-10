CorSport - Giroud-Ibra e Krunic-Maldini: aria di staffette

Sarà un Milan da staffetta quello che affronterà il Porto. Come riporta il Corriere dello Sport, Giroud guiderà l’attacco rossonero dal primo minuto, poi toccherà a Ibrahimovic. Plausibile anche un avvicendamento in corsa tra Krunic e Maldini: il bosniaco giocherà al centro della trequarti, però è difficile che abbia 90 minuti nelle gambe. Daniel Maldini è pronto a subentrare e sarebbe utile per avere più qualità offensiva.