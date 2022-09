CorSport: "Giroud, il derby la carica giusta per un gol in Champions"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Giroud, il derby la carica giusta per un gol in Champions" scrive il Corriere dello Sport. Il Milan di Pioli si aggrappa a Olivier Giroud in vista della sfida Champions in casa del Salisburgo. Il francese dovrebbe sostenere da solo il peso dell'attacco, alternandosi poi con Origi. L'anno scorso 0 gol in Champions, quest'anno punta a sbloccarsi sin da subito, grazie anche alla carica post-derby. "Giroud intende ritrovare il gol in trasferta molto prima rispetto a quanto successo l’anno scorso. In quel caso si dovette attendere il mese di febbraio, stasera il francese non vorrà indugiare" scrive il quotidiano.