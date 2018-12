CorSport - Godín, affare a costo zero: è derby Milan-Inter

C'è aria di derby tra Milan ed Inter per Diego Godín. Dopo il matrimonio con la compagna Sofia, il centrale uruguayano potrebbe celebrare un altro sposalizio con una nuova squadra. Sono queste le prime parole del Corriere dello Sport sul difensore dell'Atlético che, nel corso delle ultime settimane, ha più volte rifiutato il rinnovo con Simeone per ascoltare le offerte in arrivo dalla Serie A. Leo e Maldini, rivela il quotidiano, vogliono uno dei free agent più appetibili sul mercato da inserire a zero per (l'eventuale) lista UEFA 2019-20: a Casa Milan ci sono già state riunioni con gli agenti e Lucia, la sorella del campione che ne gestisce gli affari. Intermediari che hanno bussato anche alla porta dei cugini, con i nerazzurri leggermente in vantaggio viste le più alte possibilità di disputare la prossima Champions League. Ma attenzione, il Diavolo non molla.