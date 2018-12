CorSport - Higuaín-Morata, affare sempre più lontano: Milan convinto di non avere vantaggi

È tornato a sorridere Higuaín, la medicina del gol come sempre porta serenità. Al triplice fischio ha dedicato la rete a mister Gattuso mentre ieri, su Instagram, ha ringraziato tutti con pensieri felici. Gonzalo le vacanze le passerà in Argentina tra l'affetto della sua famiglia, pronto poi il 7 gennaio a presentarsi a Milanello per continuare la caccia Champions. L'ipotetico scambio con Morata e il Chelsea, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è decisamente più lontano. Il Diavolo, rivela il quotidiano, è convinto di come l'operazione non porti vantaggi sportivi, in più l'affare a livello economico sarebbe enormemente complesso da imbastire. Meglio godersi il Pipita.