CorSport - Ibra alza la voce: "Perché sei stato assente?". Gazidis promette maggiore presenza

Accordo tra i giocatori del Milan e il club sul taglio degli stipendi. La comunicazione alla squadra è arrivata nella mattinata di ieri attraverso le parole dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, recatosi a Milanello per incontrare tutti gli atleti, ma il confronto è stato più lungo e acceso del previsto. Perché ad un certo punto ha preso parola Zlatan Ibrahimovic, esprimendo il suo malcontento personale (ha il contratto in scadenza e aspetta un incontro per discutere il rinnovo): "Perché sei stato assente così tanto tempo, e ti fai vedere a 48 ore dalla partita per la finale?", avrebbe dichiarato Ibra. Infatti il dirigente non era mai stato al centro sportivo da quando il team ha ripreso i lavori a maggio, ma si è scusato con toni pacati e ha promesso di essere maggiormente presente durante gli allenamenti. Ibrahimovic ha incalzato: "Non è più il Milan di una volta, c’è troppa incertezza". Così l’ad rossonero ha assecondato lo sfogo dell’attaccante: "Si è vero, non è più il Milan di una volta per successi e situazione e economica", spiegando poi alla squadra che il progetto della proprietà americana mira proprio alla rinascita del club, ma sarà un percorso graduale e complicato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.