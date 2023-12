CorSport: "Il Milan travolge il Monza. Favola Simic"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina scrive così in prima pagina: "Il Milan travolge il Monza. Favola Simic". Bella vittoria ieri a San Siro del Diavolo che piega 3-0 la squadra di Palladino grazie ai gol di Reijnders, Simic e Okafor. Giornata speciale per il giovane difensore serbo della Primavera che ha esordito in Serie A e ha trovato anche la sua prima rete.

A rovinare il pomeriggio del Milan sono stati però altri due infortuni: Stefano Pioli ha infatti perso nel primo tempo Tommaso Pobega per un problema all'anca, mentre nella ripresa, poco dopo aver segnato il 3-0, Noah Okafor si è dovuto fermare per un problema alla coscia sinistra. Nel post-partita si è parlato di crampi, ma gli esami a cui sottoporrà nelle prossime ore diranno qualcosa in più su questo infortunio.