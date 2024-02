CorSport: "Il Milan va a caccia del secondo posto"

"Il Milan va a caccia del secondo posto": titola così questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega che i rossoneri hanno iniziato alla grande il loro 2024 con quattro vittorie e un pareggio in cinque partite di Serie A. Con la vittoria contro il Frosinone e la sconfitta della Juventus contro l'Inter, la squadra di Pioli è ora a -4 punti dal secondo posto che permette di partecipare alla Supercoppa italiana del prossimo anno.

Ricordiamo che da questa stagione è cambiato il format della competizione che non è più una gara secca tra chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa Italia, ma è diventata una final four come in Spagna. A partecipare alla Supercoppa sono la vincitrice dell'ultimo campionato, quella della Coppa Italia, la seconda classificata nel campionato e la finalista della coppa nazionale.