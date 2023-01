CorSport: "Inter, Lukaku si ferma ancora". A rischio anche la Supercoppa

MilanNews.it

"Inter, Lukaku si ferma ancora": titola così stamattina in prima pagina il Corriere dello Sport che spiega che stasera i nerazzurri apriranno gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, ma non ci sarà Romelu Lukaku, il quale si infortunato ancora una volta. Infiammazione al tendine del ginocchio: il belga rischia di saltare, oltre Parma e Verona in Serie A, anche la Supercoppa contro il Milan in programma il prossimo 18 gennaio.