CorSport: "Kvara a casa Leao: è la notte degli artisti"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così stamattina in prima pagina: "Kvara a casa Leao: è la notte degli artisti". Stasera a San Siro va in scena il primo round tra Milan e Napoli e c'è ovviamente grande attesa per il confronto a distanza tra il portoghese e il georgiano. Non ci sarà invece Osimhen che non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare rimediato in nazionale.