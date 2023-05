Corsport, la lista delle punte per il Milan: "Firmino e Morata in pole"

MilanNews.it

Questa mattina il Corriere dello Sport ha iniziato a fare il punto per il mercato estivo e ha provato a fare alcuni nomi per l'attacco. Questo il titolo: "Firmino e Morata in pole per la lista delle punte". Roberto Firmino, come annunciato ieri dal Liverpool ufficialmente, lascerà i Reds a ine stagione e potrebbe essere acquistato a parametro zero: 31 anni e tranta esperienza. Alvaro Morata ha il contratto in scadenza nel 2024: è una piunta esperta che verrebbe a costare poco e che conosce già il calcio italiano.