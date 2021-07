CorSport - Leao, Caldara e Hauge sono i sacrifibili nella rosa del Milan

Il mercato è ormai entrato in una fase calda e decisiva. Quando manca poco più di un mese al termine della sessione estiva, la dirigenza del Milan sta pensando anche di fare cassa con qualche cessione. Come riportato dal Corriere dello Sport, i sacrificabili sono Rafael Leao e Mattia Caldara. Il portoghese viene valutato 25 milioni, e non lascerà Milanello per una cifra inferiore, mentre per il difensore, che è appena rientrato dal prestito all'Atalanta, qualche squadra italiana ha mostrato interesse. Anche Jens Petter Haughe potrebbe essere ceduto, il norvegese piace in Germania.