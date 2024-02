CorSport: "Loftus-Cheek da applausi, il Milan vede gli ottavi: 3-0 al Rennes"

"Loftus-Cheek da applausi, il Milan vede gli ottavi: 3-0 al Rennes": sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport spazio anche al Milan e al successo sui francesi. Una doppietta del centrocampista inglese e il ritorno al gol di Leao regolano il Rennes e i rossoneri sono con un piede e mezzo agli ottavi di Europa League.

Queste le parole nel post-partita di Stefano Pioli sulla prestazione dei suoi ragazzi: "Credo che l'abbiamo interpretata bene per come l'avevamo preparata bene, nel primo tempo abbiamo calciato due tre palloni lunghi che potevamo evitare... Abbiamo preso il vantaggio che volevamo, ma non possiamo considerarci qualificati. Loro proveranno a fare il colpaccio. Questa serata certifica il nostro momento positivo, quindi dobbiamo starci dentro, sfruttando ogni singolo momento per dimostrare chi siamo. C'è da recuperare, ma credo che saremo pronti".