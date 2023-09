CorSport: "Loftus-Cheek, il Milan ai suoi piedi"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Loftus-Cheek, il Milan ai suoi piedi". L'inglese, arrivato questa estate a titolo definitivo dal Chelsea, è già padrone del centrocampo rossoneri, dove ha trovato un'ottima intesa con un altro neo acquisto, vale a dire Tijjani Reijnders. Non ha ancora segnato in gare ufficiali, ma ha già regalato un assista per il gol di Pulisic contro il Torino.