CorSport: "Loftus-Cheek, stagione da record"

"Loftus-Cheek, stagione da record": titola così stamattina il Corriere dello Sport che spiega che l'inglese è certamente uno dei giocatori rossoneri che sta facendo meglio in questa annata. L'ex Chelsea, arrivato l'estate scorsa a Milanello a titolo definitivo, ha raggiunto contro la Fiorentina quota 10 gol stagionali, eguagliando così la sua miglior stagione di sempre sotto l’aspetto delle reti segnate (2018-2019 nel Chelsea allenato da Sarri).

Con Loftus-Cheek, il Milan ha portato a quattro i giocatori in doppia cifra in stagione: oltre all'inglese hanno infatti già superato questo traguardo anche Giroud, Pulisic e Leao. Jovic potrebbe presto raggiungerli visto che al momento è a quota otto reti segnate. Nelle ultime settimane il serbo sta però faticando un po' di più. In questo finale di stagione, per il Diavolo sarebbe fondamentale ritrovare le reti dell'ex punta del Real Madrid dopo questo periodo di astinenza (non segna dal 22 febbraio).