CorSport - Milan, assalto del Bayern Monaco per Theo Hernandez: pronti 80 milioni di euro

Il Milan deve fare i conti con il forte interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez. La società tedesca, come scrive anche il Corriere dello Sport oggi in edicola, è pronta ad affondare il colpo per il terzino francese e a mettere sul piatto 80 milioni di euro. Il Bayern infatti rischia di perdere Alphonso Davies e vuole tutelare la propria corsia mancina, con un'offerta importantissima per il difensore rossonero. Il contratto di Theo scadrà fra due anni ma secondo il quotidiano la sua avventura a Milano, iniziata nel 2019, potrebbe anche essere ai titoli di coda.

Il Milan però dovrà fare attenzione anche alla situazione legata a Mike Maignan, che dopo Euro 2024 potrebbe lasciare il club. L'incognita principale è legata all'adeguamento del suo contratto, sempre in scadenza nel 2026. Il portiere oggi guadagna circa 3 milioni di euro a stagione ma l'obiettivo è quello di alzare la portata dell'ingaggio. Il rebus francese, per il Diavolo, è doppio.