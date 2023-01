CorSport: "Milan-Bennacer, intesa con clausola"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan-Bennacer, intesa con clausola", titola stamane il Corriere dello Sport. Tutto pronto per la firma e l’annuncio di Ismael Bennacer, sono ore calde per l’estensione contrattuale del registra algerino che partita dopo partita è salito di livello diventando un giocatore insostituibile per il gioco di Pioli. La trattativa per il suo rinnovo è cominciata oltre un anno fa, ora siamo alla fase decisiva. La lunga contrattazione ha portato ad un prolungamento fino al 2027, dunque tre anni in più rispetto alla naturale scadenza del suo attuale contratto fissato per il 30 giugno 2024. Ci sarà anche un miglioramento dal punto di vista economico per l’algerino che passerà da 1,5 milioni all’anno a 4 milioni più bonus, cifra che ha messo tutti d’accordo dopo l’ultimo rilancio avvenuto a Casa Milan. Nel contratto del giocatore è stata confermata una clausola risolutoria da 50 milioni di euro, presente già nel vecchio accordo. La particolarità è che la clausola è valida solamente nel mese di luglio, dunque all’inizio del mercato estivo, ed è valida a partire dal 2024.