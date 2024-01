CorSport: "Milan-Brassier: si tratta. Contatti intensificati con il Brest e l'entourage"

"Milan-Brassier: si tratta. Contatti intensificati con il Brest e l'entourage" scrive oggi il Corriere dello Sport in edicola. Dopo Terracciano e il ritorno di Gabbia, i rossoneri cercano anche il terzo colpo in difesa in questo mercato di gennaio e hanno intensificato i contatti per Brassier del Brest. Dragusin e Buongiorno, due difensori che piacciono, sembrano essere due obiettivi impossibili al momento. Su Brassier il club milanista vorrebbe spendere meno di dieci milioni e sta lavorando con il suo entourage.

L'emergenza infortuni che ha colpito la difesa del Milan ha costretto i dirigenti a fare innesti a gennaio soprattutto in questo reparto: ai box ci sono infatti Kalulu, Thiaw e Tomori che purtroppo saranno costretti a restare fermi ancora per qualche settimana. Oltre a Gabbia, che è rientrato a Milanello in anticipo dal prestito al Villarreal, nell'ultimo periodo il giovane della Primavera Jan-Carlo Simic è stato aggregato stabilmente alla prima squadra di Stefano Pioli.