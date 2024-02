CorSport - Milan, Cardinale smentisce le voci sulla cessione del club: il numero uno di RedBird vuole restare a lungo

Negli ultimi mesi, non sono mancate le voci sulla possibile cessione del Milan. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, fondo americano proprietario del club di via Aldo Rossi, ha voluto però smentire categoricamente queste indiscrezioni che sono assolutamente infondate: come ha ribadito al Corriere dello Sport in una chiacchierata informale, il manager statunitense non ha intenzione di vendere il Diavolo che considera il migliore tra tutti gli investimenti della sua trentennale carriera di imprenditore dell’industria sportiva.

La sua volontà è quella di restare a lungo alla guida del Milan e riportarlo ai massimi livelli del calcio mondiale. Per farlo, non basta però vincere un anno solo e poi sparire dai vertici l’anno successivi: serve portare a casa dei successi in ogni stagione e restare così ai vertici in modo costante.