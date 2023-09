CorSport - Milan, ieri seduta personalizzata per Giroud: da oggi proverà a caricare

vedi letture

In casa rossonera c'è grande attesa per capire se Olivier Giroud riuscirà a recuperare per il derby di sabato dal problema alla caviglia rimediato qualche giorno in nazionale durante Francia-Irlanda. Come da programma, ieri il numero 9 del Milan ha svolto a Milanello un allenamento personalizzato e da oggi proverà a caricare. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.