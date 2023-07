CorSport: "Milan, oggi Pulisic sbarca a Milano. E si chiude per Reijnders"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Nella giornata di oggi Christian Pulisic sbarcherà a Milano per cominciare la sua nuova avventura con il Milan. L'americano è atteso questa mattina all’aeroporto di Malpensa, poi si sottoporrà alle classiche visite mediche che anticiperanno la firma del contratto nella sede rossonera. Il Diavolo intanto continua a lavorare sul mercato in entrata, dove Tijjani Reijnders resta l'obiettivo principale per il centrocampo come dimostrato dall'offerta al rialzo presentata ieri all’Az Alkmaar: il Corriere dello Sport parla di 19 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus (i primi tre facilmente raggiungibili, gli altri due più complicati). Per il giocatore è pronto un quadriennale da 1.8 milioni per quattro anni. Il Milan spera di chiudere nelle prossime ore.