CorSport - Milan, Paredes solo a determinate cifre

Il Corriere dello Sport in edicola stamane fa il punto sulle strategie di mercato del Milan. Sul taccuino di Leonardo, alla voce “centrocampisti”, c’è anche Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo. Stando all’indiscrezione, l’ex giocatore della Roma avrebbe già dato il suo placet per un ritorno in Italia. Tuttavia, non si tratta di un’operazione semplice. L’argentino, infatti, ha un costo elevato e i russi non vorrebbero perderlo dopo aver speso circa 25 milioni di euro nell’estate del 2017. Il Milan lo ha inserito nella lista dei possibili rinforzi invernali, ma sta valutando anche altri profili: Paredes resta un obiettivo ma solo a determinate cifre.