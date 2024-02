CorSport - Milan, parla Cardinale: il nuovo stadio si farà e sarà il più moderno impianto d’intrattenimento d’Europa

Gerry Cardinale, proprietario del Milan con il suo fondo RedBird, ha fatto una chiacchierata informale con il Corriere dello Sport e ha ovviamente parlato anche del progetto stadio, con il Diavolo che nelle ultime settimane ha fatto passi concreti per la costruzione del nuovo impianto a San Donato. Per il futuro del club, è fondamentale avere un nuovo stadio che porti introiti importanti. RedBird è pronto ad investire parecchi milioni per costruire il più moderno impianto d’intrattenimento d’Europa, riqualificando un intero quartiere.

Oltre a restare a lungo al Milan, Cardinale punta anche alla crescita del calcio italiano: "Con De Siervo finalmente ci intendiamo, ha capito che negli USA posso dare una mano: con ESPN, Amazon, Fox e tutte le major faccio business con successo da anni. La mia esperienza e le mie relazioni coi media sono una risorsa che può risultare strategica per la Serie A".