CorSport - Perché Vasquez viene visto come un acquisto in prospettiva

Il Corriere dello Sport sottolinea come ieri sia sbarcato all’aeroporto di Malpensa il nuovo acquisto del Milan Devis Vasquez, portiere colombiano di 24 anni prelevato a titolo definitivo dal Club Guaranì, società paraguaiana della prima divisione di Asunción. Il giocatore sta sostenendo le visite mediche in questi minuti alla clinica La Madonnina, poi tornerà in Sudamerica per completare le ultime pratiche burocratiche e rientrerà in Italia solamente dopo il 10 gennaio, ma soprattutto non essendo comunitario andrà ad occupare una casellina da extracomunitario nella rosa milanista. Vasquez viene visto come un’acquisizione in prospettiva, in relazione al fatto che i portieri Tatarusanu e Mirante sono entrambi in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoveranno il legame con i rossoneri.