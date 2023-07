CorSport: "Pioli pronto a far esordire Reijnders contro la Juve"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sulla prossima amichevole del Milan, che questa notte affronterà la Juventus nel secondo test prestagionale negli Stati Uniti. I rossoneri, infatti, vorranno riscattare il ko subito contro il Real Madrid. Il tecnico milanista Stefano Pioli vorrà fare subito sul serio, schierando quella che probabilmente sarà la formazione titolare per la prima di campionato. In porta Maignan, difesa composta da Calabria, Tomori, Thiaw e Theo.

A centrocampo l'ex Fiorentina dovrebbe concedere l'esordio dal primo minuto a Tijjani Reijnders, che agirà come mezzala sinistra. In cabina di regia Krunic, con Loftus-Cheek sul centrodestra. In attacco il Diavolo schiererà un attacco molto pesante, con Leao a sinistra e Pulisic a destra a supporto dell'unica punta Giroud. Un Milan rivisitato in alcune zone del campo, con nuovi interpreti ma con la stessa voglia di lasciare il segno. E portare dalla propria parte un'amichevole lussuosa contro una grande rivale.