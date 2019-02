CorSport - Ringhio rigeneratore: Zapata, Borini e Abate centrale. L'arte di arrangiarsi

Superare i propri limiti per il bene del Milan. Se i rossoneri sono quarti, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gran merito va attribuito a Gattuso, cresciuto nei mesi insieme al suo gruppo. Non ha mai perso la bussola Rino e a causa delle continue difficoltà ha sviluppato una grande capacità rigenerativa, i casi sono molteplici: dalla fiducia a Laxalt e Castillejo in un match cruciale contro il Napoli in TIM Cup, passando per la voglia di Fabio Borini decisivo a Genova, fino alla riscoperta di Zapata e l'invenzione di Abate centrale. L'arte dell'arrangiarsi, per un Rino che ogni giorno lotta insieme a tutta la squadra.