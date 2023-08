CorSport - Roma, ecco Lukaku. Forse venerdì in panchina contro il Milan

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sport dedica la prima pagina odierna alla Roma e all'arrivo di Romelu Lukaku, il quale è atteso oggi pomeriggio nella capitale. Il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Chelsea per il prestito e spera di vedere il centravanti belga già in panchina venerdì per la sfida contro il Milan.