CorSport - TIM Cup, caos calendario per la semifinale d'andata. Intanto slitta Lazio-Udinese

In attesa di saperne di più sulla semifinale d'andata Lazio-Milan, la Serie A comunica che il match fra capitolini e Udinese in programma il 25 febbraio slitta a data da destinarsi. Un rinvio figlio del caos calendario, spiega il Corriere dello Sport, creatosi dopo la qualificazione dei biancocelesti ai danni dell'Inter. Ecco la matassa da sbrogliare: il calendario prevede Siviglia-Lazio giovedì 20 febbraio, la già citata Lazio-Udinese rinviata (forse) a fine campionato e poi una settimana di fuoco con la sfida al Milan in Coppa Italia ed il derby contro la Roma sabato 2 marzo. Ma perché il match con l'Udinese è stato posticipato? Perché l'Olimpico è occupato dall'Ital-rugby il 24, dunque è impossibile ed inimmaginabile l'anticipo di un giorno rispetto al calendario. Questo comporta che Lazio-Milan di TIM Cup cada il 26, a patto che il Diavolo affronti l'Empoli sabato 23 e non più domenica 24 come da programma. Spetta ora alla Lega, in accordo con la Rai, comunicare tutte le date fra lunedì e martedì.